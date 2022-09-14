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Как добиться хорошего урожая перцев: полезные советы
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Циклон на следующей неделе принесет в Латвию сильный ветер, дожди и заморозки
Коммунальные службы Даугавпилса готовы к отопительному сезону: в семи домах уже включили отопление
Видео. В Грузии пассажиры выгнали из автобуса российских граждан, кричащих «Слава России!»
В музее открывается выставка необычных музыкальных инструментов из частной коллекции
Руководитель компании Metmatus Эрик Дектерев об участии в работе Латгальской СЭЗ
Дума Даугавпилса представила VARAM график сноса двух советских памятников: министр Плешс ничего не получил 2
Почему цены на продукты питания падают во всем мире, но не в Латвии: объяснение предпринимателя
На одном из 16-ти опасных участков дорог Латвии появится первый радар средней скорости
Генпрокуратура возбудила против Latvijas Gāze уголовное дело
С декабря бесплатная вакцина от гриппа может стать доступной для всех жителей Латвии 1
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