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Вчера в течение дня в районе Балви могли быть слышны взрывы при обезвреживании сбитого дрона
ВИДЕО. На автомобильном видеорегистраторе зафиксирован момент аварии, произошедшей в центре Риги
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НОВОСТИ
Вчера в течение дня в районе Балви могли быть слышны взрывы при обезвреживании сбитого дрона
ВИДЕО. На автомобильном видеорегистраторе зафиксирован момент аварии, произошедшей в центре Риги
У некоторых людей лук вызывает непереносимость: кому категорически нельзя его есть?
ВИДЕО. Автомобиль был разорван на части… Раскрываются ужасающие детали о трагической аварии возле Юркалне
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ВИДЕО. В Добельском крае водитель везла ребёнка, который наполовину высунулся из люка автомобиля
ВИДЕО. В центре Риги тяжёлая авария: столкнулись общественный транспорт, полицейский автомобиль и легковые автомобили
В публичном пространстве распространяются сообщения о якобы застреленных на военных учениях в Латвии солдатах: НВС опровергают сфабрикованные новости
Уведомление об угрозе воздушному пространству получили и паломники в Аглоне: где они искали убежище?
Правительство попросит у Сейма разрешение участвовать в привлечении финансирования для “airBaltic” — сумма может достигнуть даже 30 миллионов евро
ОБНОВЛЕНО. Лиене Яншевска и её 2,5-летняя дочь Элиза, которых разыскивала Государственная полиция, найдены.
«Максимальная вместимость может быть достигнута!» На сколько ещё в «Getliņi» хватит места, и что там на самом деле происходит с нашими отходами?
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